00:10

Jamie Carragher is al even gestopt met voetbal, maar deed toch een dappere poging om Romelu Lukaku te weren. De Belg van Everton verkeert in bloedvorm en laat de oud-speler van rivaal Liverpool dan ook met groot gemak zijn hielen zien. Wat misschien nog wel het opvallendste is aan het korte filmpje, is dat Carragher in een trainingsshirt van The Toffees rondloopt.