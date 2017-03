04:19

Op deze dag in 2005 plaatste PSV zich voor de kwartfinale van de Champions League. Nadat de Eindhovenaren de thuiswedstrijd tegen AS Monaco al met 1-0 hadden gewonnen, waren ze in het prinsdom in de return door goals van Jan Vennegoor of Hesselink en DaMarcus Beasley met 0-2 te sterk. Beelden: PSV TV.