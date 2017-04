03:17

Paul de Munnik heeft, in opdracht van Opel, een nieuw lied voor Feyenoord geschreven. Het heet 'Geen club als Feyenoord'. "De honger naar sportief succes, hand in hand, door dik en dun en bij tegenslag nooit opgeven, dát zijn wat mij betreft de meest toepasselijke ingrediënten voor een lofzang op deze club", zegt De Munnik in een persbericht over het nummer, dat gepubliceerd is door Feyenoord zelf.