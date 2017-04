20:31

Ajax is de eerste kampioen in de E-Divisie. Dani Hagebeuk, de vertegenwoordiger van de Amsterdamse club in de digitale competitie, won vrijdag ook zijn veertiende wedstrijd en is daarmee met nog drie speelronden te gaan niet meer te passeren door de concurrentie. Ajax versloeg sc Heerenveen in het kampioensduel met 4-0 en is nog steeds zonder puntenverlies. Beelden: E-Divisie.