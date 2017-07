Emotioneel en prachtig verhaal Touzani over Nouri

13:06

Soufiane Touzani, de bekendste straatvoetballer van Nederland, maakt in een emotionele video een prachtige ode aan zijn vriend Abdelhak Nouri, die tot ieders spijt met ernstige en blijvende hersenschade kampt. Deze mooie worden van Touzani zijn al duizenden keren bekeken op zijn YouTube-kanaal . De freestyler gaat vooral in op de lessen die we kunnen leren van Appie."Deze video is gemaakt met de bedoeling dat iedereen smeekbedes verricht voor Abdelhak Nouri, zijn familie en de rest van de wereld die het moeilijk hebben", licht Touzani toe op zijn kanaal. "Laten we een voorbeeld nemen aan deze geweldige jongen en laten we ook vooral doorgaan met het realiseren van onze dromen. Ik hoop dat deze video ervoor zorgt dat iedereen in Nederland massaal samen gaat werken om van nut te zijn in de maatschappij."