Hilarisch: Kolarov hoeft geen creatief transferfilmpje

AS Roma is deze zomer zeer creatief met social media bij het aankondigen van transfers en heeft op dat vlak weer van zich doen spreken. De Italiaanse topclub haalde Aleksandar Kolarov aan boord en legde de Serviër een plan voor om op de meest creatieve manier zijn transfer aan te kondigen. Er werd een kidnap met verklede schurken, geschiet, een helikopter en explosies voorgesteld, maar de koele Kolarov was duidelijk. "Nee", was zijn antwoord. Het is niet voor niets een 'no nonsense'-verdediger.Beelden: AS Roma Twitter