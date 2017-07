02:38

Jackie Groenen speelde weer een dijk van een wedstrijd voor de Oranje Leeuwinnen, die zaterdagavond in de kwartfinale van het EK in eigen land met 2-0 van Zweden wonnen. Na de knappe zege in Doetinchem vroeg FCUpdate.nl aan Groenen of ze beseft dat ze zich aardig in de kijker aan het spelen is bij het Nederlandse voetbalpubliek. “Ik ben gewoon lekker aan het voetballen", glimlacht de middenveldster.