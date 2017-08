03:14

Het humeur van Daniëlle van de Donk is opperbest en dat is uiteraard niet verwonderlijk. De basiskracht van de Oranje Leeuwinnen had met een treffer een groot aandeel in de 3-0 zege op Engeland in de halve finale van het EK. Daags na die wedstrijd nam de nummer tien plaats in de Oranje-taxi van Ons Oranje, waarin ze haar verhaal doet.