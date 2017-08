02:39

Jeroen Zoet, Marco van Ginkel en Jürgen Locadia doen voor de camera van PSV TV hun zegje over de 2-0 overwinning op Roda JC in het Philips Stadion. Locadia is opgelucht door zijn eerste seizoensgoal, Zoet is vooral blij met de perfecte score uit drie speelronden en Van Ginkel gaat in op zijn uitverkiezing bij Oranje.