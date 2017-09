04:01

Het Wanda Metropolitano van Atlético Madrid is geopend. Hoewel veel echte voetbalfans met weemoed terugdenken aan het prachtige Estadio Vicente Calderón, is de stadiondroom van de club uit Madrid naar eigen zeggen uitgekomen. In deze video is in een timelapse te zien hoe deze waargemaakt werd.Video: Atlético Madrid