Wat heeft Joey Barton allemaal op zijn kerfstok?

21:01 – Soms is de inkt van het ene bericht nog niet eens droog als het volgende negatieve nieuwtje over Joey Barton zich alweer aandient. Woensdag werd de 34-jarige middenvelder van Burnley voor anderhalf jaar geschorst wegens het gokken op ruim duizend voetbalwedstrijden. Het is de zoveelste keer dat Barton op een slechte manier de headlines haalt. Voor wie het overzicht is kwijtgeraakt zet FCUpdate.nl alles op een rijtje.





Barton, de oudste van een gezin met vier broers, doorliep de laatste fase van de jeugdopleiding van Manchester City en maakte in 2002 bij die club ook zijn profdebuut. Destijds stroomde er bij The Citizens nog gewoon water uit de kraan in plaats van geld en speelden ze een bescheiden rol in het Engelse voetbal. Al bij Manchester City liet Barton zich meerdere malen op negatieve wijze gelden. De eerste rode kaart in zijn profcarrière pakte hij op niet alledaagse wijze. In de rust van een FA Cup-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur was hij bij een 3-0 achterstand van zijn team dusdanig agressief tegen de arbitrage dat hij definitief in de kleedkamer kon blijven.



Teamgenoot is de sigaar

Tijdens het kerstfeest bij Manchester City in 2004 ging het voor de eerste keer echt mis. Barton drukte een sigaar uit in het oog van jeugdspeler Jamie Tandy, die kort daarvoor het shirt van Barton in brand had gestoken. "Ik zat rustig aan een tafeltje wat te drinken, toen ik ineens dacht: 'wow, wat is dit nou weer?'. Ik keek om me heen en zag dat het onderste deel van mijn shirt in brand stond", schrijft Barton op zijn persoonlijke website over het voorval. "Het shirt moest ik uittrekken om het vuur uit te stampen. Tandy stond iets bij me vandaan, keek de andere kant op, maar had wel een grote grijns op zijn gezicht. Iedereen wist dat hij het had gedaan. Ik zal eerlijk zijn: er stond een asbak op tafel. Gelukkig zat die daaraan vast. Daarom pakte ik iemands sigaar die in die asbak lag. Deze wilde ik in zijn nek duwen, maar om te kijken wat er gaande was, draaide hij zich om. Daardoor raakte ik zijn ooglid. Dat is niet goed, dat weet ik. Ik was dronken en ook boos omdat die stomme idioot mijn shirt in brand had gezet." Manchester City overwoog Barton te ontslaan, maar legde hem slechts een boete van 60.000 Britse pond op.



Een half jaar later was het weer raak. Ditmaal werd Barton weggestuurd van het trainingskamp van Manchester City in Thailand, nadat hij een minderjarige fan van Everton had aangevallen toen deze hem had geprovoceerd. De middenvelder kreeg wegens zijn wangedrag weer een boete van zijn werkgever en moest ook gedragstherapie ondergaan. Daarna bleef het zowaar ruim een jaar rustig rond Barton, maar in september 2006 ging het weer mis. Na de late gelijkmaker van Manchester City tegen Everton liet hij op Goodison Park zijn achterwerk zien aan de thuisfans. Dit leidde zelfs tot een onderzoek van de politie, maar bleef zonder gevolgen voor Barton.





In maart 2007 kreeg Barton weer een politieonderzoek aan zijn broek. Deze keer omdat hij schade in een taxi zou hebben aangericht, maar ruim een jaar later werd hij hiervan vrijgesproken. Kort daarna kreeg de Engelsman wel een celstraf opgelegd, hij moest een half jaar zitten (dat werd uiteindelijk 74 dagen) wegens openbare geweldpleging in het uitgaansleven eind 2007. Op dat moment was hij al speler van Newcastle United. In de zomer van 2007 vertrok de middenvelder bij Manchester City, waar hij in de lente van dat jaar wéér voor opschudding had gezorgd. Barton was op de training slaags geraakt met ploeggenoot Ousmane Dabo, die daarbij lichtgewond raakte. De vechtpartij kwam Barton op zes duels schorsing te staan.



"Innerlijke aap"

Ook bij Newcastle maakte Barton doorlopend stampij. In het voorjaar van 2009 werd hij voor onbepaalde tijd uit de selectie gezet na een conflict met manager Alan Shearer. Ook ruziede Barton meerdere malen met het clubbestuur, waarop Newcastle de speler in 2011 naar Queens Park Rangers liet vertrekken. Vlak daarvoor kon de voetballer al niet mee met Newcastle op trainingskamp naar de Verenigde Staten; wegens zijn criminele verleden kreeg hij geen visum voor dat land. Barton kwam daarop met het tweede elftal van The Magpies naar Nederland.

Barton speelde één keer, in februari 2007, een interland van Engeland. Dat hadden er zeker meer kunnen zijn, als hij zich wat beter zou hebben gedragen, verklapte bondscoach Fabio Capello in 2011. "Barton is een uitstekende speler, maar het is te gevaarlijk om hem te selecteren. De kans bestaat dat je de wedstrijd eindigt met tien man tegen elf", legde de Italiaan uit. "Hij kan met zijn manier van spelen zomaar van het veld gestuurd worden." Ook bij QPR toonde Barton geen verbetering van zijn gedrag. In januari 2012 werd hij voor drie duels geschorst omdat hij tegen Norwich City een kopstoot zou hebben uitgedeeld. In de laatste speelronde van het seizoen 2011/2012 maakte Barton het tegen zijn oude club Manchester City, dat in die partij na een krankzinnige slotfase alsnog landskampioen werd, nog bonter. Hij kreeg rood wegens het geven van een elleboogstoot aan Carlos Tevez en in het opstootje daarna gaf hij Sergio Agüero een knietje en probeerde hij Vincent Kompany een kopstoot te geven. Dat wangedrag kostte hem twaalf duels schorsing, alsmede de rol van captain bij QPR.





"Mijn 'innerlijke aap' kan niet goed tegen onrechtvaardigheid en reageert te snel", zei Barton over zijn agressie tegen Manchester City. "Als ik nu terugkijk, kan ik mezelf niet herkennen. Het lijkt wel een ander persoon te zijn. Op dat moment leek het de juiste reactie te zijn, maar dat was het natuurlijk niet. Ik moet dit zien als een leermoment. Dat incident benadrukte nog maar eens hoe ver ik af sta van de persoon die ik wil zijn." In het seizoen 2012/2013 stalde QPR Barton op huurbasis bij Marseille, waar hij vooral opviel met een filmpje waarin hij de draak stak met de neus van Zlatan Ibrahimovic, destijds speler van aartsrivaal Paris SG, en ook schoot hij weer met scherp op Twitter. Hij noemde PSG-speler Thiago Silva een mollige 'ladyboy' en een transseksueel, wat hem op een voorwaardelijke schorsing van twee speelrondes kwam te staan.



1260 verboden gokjes

Zijn mening geven, daar houdt Barton sowieso wel van. Een kleine selectie: "Het enige dat je Eden Hazard (nadat de Chelsea-speler een tijdrekkende ballenjongen had geschopt, red.) kan aanrekenen, is dat hij de jongen niet harder heeft getrapt", "QPR (terwijl hij daar zelf speelt, red.) is het slechtste team van deze competitie" en "Het huidige Engelse team (in oktober 2013, red.) stelt niets voor, het enige waarvoor die jongens spelen zijn dure auto's en de Page Thee Girls."

Via Burnley, waar hij medio 2015 belandde omdat West Ham United na protest van de fans afzag van zijn komst, kwam Barton in mei vorig jaar bij Rangers FC terecht. Bij de roemruchte Schotse topclub, dit seizoen terug op het hoogste niveau na het faillissement in 2012, had hij aan een paar maanden genoeg om zich weer op negatieve wijze te laten zien. Op 19 september 2016 schorste de club hem voor drie weken na een ruzie met ploeggenoot Andy Halliday, een dag later werd bekend dat de Schotse voetbalbond een onderzoek naar hem had geopend wegens het gokken op voetbalduels, wat verboden is voor profvoetballers. In eerste instantie leek het te gaan om één wedstrijd, toen om 44, maar uiteindelijk werden het er 1260. De gokperikelen waren voor Rangers reden om afscheid te nemen van Barton. Rond Kerstmis keerde hij terug bij Burnley, maar de komende anderhalf jaar moet Barton brommen.



Door: Rahied Ishaak