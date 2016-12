Roda hoopt op Vejinovic: "Zo'n speler willen wij graag erbij"

22 december 2016 – Roda JC wil zich in de winterstop versterken en onder andere de naam van Marko Vejinovic prijkt op het lijst van de Limburgse ploeg. Bij Feyenoord is de middenvelder veroordeeld tot een rol als reserve en dus ruiken de Kerkradenaars hun kans.



"Vejinovic is niet tevreden in Rotterdam en zo'n speler willen wij er graag bij hebben. We hebben nog warm contact met Feyenoord-directeur Martin van Geel", vertelt directeur Wim Collard in gesprek met het radiostation L1. Over het gerucht dat aanvaller Mike Havenaar naar Roda komt, is hij terughoudender. "Zo kan ik nog wel tien namen noemen."



Toch moet er ook op die plek een versterking komen. "We zoeken doelpuntenmakers, dat is ons grote manco. Ton Caanen en Sef Vergoossen gaan op zoek naar die aanvallende versterking. Maar we gaan niet meer zoveel spelers huren en kopen zoals vorig jaar."



Ook aan het verhuren van diverse spelers wordt gedacht. "Wij willen dan spelers graag verhuren aan MVV of VVV, zoals we deden met Daryl Werker of Mitchel Paulissen in het verleden. Dat pakte heel goed uit voor die spelers en voor de andere Limburgse clubs."