Oud-topman Eredivisie CV: "Kerstvoetbal spreekt enorm aan"

22 december 2016 – Terwijl de Eredivisie al stilligt, wordt er aankomend weekend in bijvoorbeeld België gewoon gevoetbald. Als het aan Chris Woerts - voormalig directeur van de Eredivisie CV - ligt, zou er ook in Nederland gewoon dit weekend gespeeld moet worden, ondanks de feestdagen.



"In Nederland zijn we er heel goed in om de deuren dicht te gooien als juist iedereen naar buiten wil. Kijk naar het succes in de Premier League. Het spreekt het publiek enorm aan", vertelt Woerts in het Eindhovens Dagblad. Tussen 2005 en 2008 werd er mede dankzij hem wel Eredivisie-voetbal gespeeld tijdens Kerstmis. Echter verdween dat al snel weer. "Er kwam een einde aan vanwege oneigenlijke gronden. Coaches lieten hun clubs weten het te ingrijpend te vinden, ook qua privéleven. Onbegrijpelijk."



Volgens KNVB-persvoorlichter Koen Adriaanse is voetbal tijdens de kerst iets dat op de agenda staat bij de voetbalbond. "Voetbal rond kerst is een onderdeel van de gesprekken. In elk geval gebeurt dit volgend seizoen nog niet. Maar het thema is bespreekbaar."