Broers De Jong niet tevreden: "Loopt niet zoals we willen"

23 december 2016 – Voor het eerst in hun loopbaan spelen Luuk en Siem de Jong dit seizoen samen, in het shirt van PSV. Een doorslaand succes is het nog niet: Luuk scoorde in de eerste seizoenshelft slechts vier keer, terwijl Siem in Eindhoven geregeld met blessures kampte. Toch hebben ze de hoop op een goede afloop nog niet opgegeven.



"Het loopt dit seizoen nog niet zoals we willen", zegt Luuk in een dubbelinterview met De Telegraaf. "Voor Siem met de kleine blessures en voor mij liep het individueel niet zo. Ook als team hebben we het moeilijk gehad. Dit is zeker niet hoe we het ons hadden voorgesteld. Maar als ik op 31 december terugkijk op het hele jaar, dan overheerst voor mij toch het positieve gevoel van het kampioenschap. Dit is de titel waarin ik het meest bepalend ben geweest van de drie titels die ik heb mogen meemaken."



Siem de Jong beseft dat het nog niet van een lijen dakje gaat, maar hij heeft geen spijt van zijn keuze voor PSV. "Ik zie het nog steeds als een mooie en belangrijke stap in mijn carrière. Het was gewoon nodig om meer aan voetballen toe te komen. En samen voetballen is iets dat we ooit in onze loopbaan per se wilden doen. Dit wilden we van jongs af aan een keer meemaken."



"We zijn heel gelukkig dat PSV ons de kans heeft gegeven om dit seizoen samen te spelen. Het doel is om het vertrouwen dat PSV in ons heeft gesteld terug te betalen met een kampioenschap", vervolgt Siem. "Zeven jaar op rij één van ons kampioen was al heel mooi, maar een achtste titel samen zou helemaal speciaal zijn."