Oudste club van Italië brengt jongste speler ooit (15)

23 december 2016 – Er is donderdagavond geschiedenis geschreven in de Italiaanse Serie A. Pietro Pellegri kwam als invaller binnen de lijnen namens Genoa, in de met 1-0 verloren uitwedstrijd tegen Torino. Met zijn 15 jaar en 280 dagen is hij de jongste speler ooit in de grootste competities van Europa.



Pellegri is de eerste speler die in 2001 geboren is en in actie is gekomen tijdens een wedstrijd in de grootste Europese competities. De jonge aanvaller is de tweede speler die geboren is in de 21ste eeuw en minuten gemaakt heeft in de Serie A. Eerder dit seizoen ging Moise Keane (Juventus) hem voor. Pellegri heeft het record van jongste speler ooit in de Serie A geëvenaard. Deze staat, nog gedeeltelijk dus, op naam van Amadeo Amadei. Deze speler kwam in 1937 in actie voor Fiorentina, toen hij ook 15 jaar en 280 dagen oud was.



Genoa-coach Ivan Juric verklaart de keuze voor Pellegri. "Ik wilde onze jeugdopleiding belonen. Deze jongen zal binnen twee jaar een belangrijke speler voor ons zijn. Hij is een echte spits, die al op regelmatige basis met ons meetraint", aldus de trainer van de oudste club van Italië.