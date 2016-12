Babel op weg naar Besiktas: aanvaller al op tribune

24 december 2016 – Geruchten hierover deden al enige tijd de ronde en Besiktas lijkt inderdaad de nieuwe werkgever van Ryan Babel te worden. De 30-jarige aanvaller zit zaterdag in de thuiswedstrijd van de Turkse topclub tegen Gaziantepspor als toeschouwer op de tribune, al doet zijn zaakwaarnemer Winnie Haatrecht eventuele conclusies af als voorbarig.



"Ryan viert kerst met Atiba Hutchinson (speler van Besiktas, red.) en zijn familie. Zij zijn al jaren bevriend. De interesse van Besiktas is er, maar er zijn nog twee clubs concreet. Na kerst komt er duidelijkheid", aldus Haatrecht bij FOX Sports. Volgens Turkse media wordt Babel zaterdag al medisch gekeurd in Istanbul. De voormalig Oranje-international kwam het afgelopen half jaar uit voor Deportivo la Coruna. De Spaanse club wilde graag met hem verder, maar Babel liet vrijdag weten dat zijn toekomst elders ligt.



Babel is bekend met het Turkse voetbal; van 2013 tot 2015 speelde hij voor Kasimpasa SK. In het verleden kwam de aanvaller ook uit voor onder meer Ajax, Liverpool en 1899 Hoffenheim.