Moyes vocht bij ManU voor Bale en rekende op Kroos

24 december 2016 – David Moyes had grote plannen wat betreft het vastleggen van nieuwe spelers, toen hij medio 2013 begon als manager bij Manchester United. De Schotse oefenmeester, die wegens teleurstellende resultaten al in zijn eerste seizoen werd ontslagen op Old Trafford, geeft toe dat hij Gareth Bale en Toni Kroos wilde vastleggen. Stiekem hoopte hij zelfs op Cristiano Ronaldo.



Bale vertrok in de zomer van 2013 voor 100 miljoen euro van Tottenham Hotspur naar Real Madrid. "Maar ik had het gevoel dat hij een Manchester United-speler was en heb er tot het laatste moment voor gevochten om hem binnen te halen. Onze aanbieding was ook beter dan die van Real Madrid, maar Gareth koos voor Madrid. Niettemin wilde ik hem graag hebben", aldus Moyes tegen The Guardian.



Kroos was medio 2013 nog speler van Bayern München, maar stapte een jaar later over naar Real Madrid. "Maar in 2013 bereikte ik met Toni en zijn zaakwaarnemer overeenstemming over een transfer", vervolgt Moyes. "Het was rond, maar soms komt het gewoon niet voor elkaar. Een andere speler bij wie we heel dichtbij waren, was Cesc Fabregas. Tot het laatste moment dachten we dat we hem gingen overnemen van FC Barcelona, het was teleurstellend dat het niet doorging. Ondertussen vertelde Sir Alex Ferguson me dat er altijd een kans is dat Cristiano Ronaldo terugkeert."



"Ik weet niet of deze aankopen het verschil gemaakt zouden hebben. Wel had ik gehoopt dat mij de tijd gegeven zou worden, zodat ik nu met een succesvol Manchester United had kunnen werken", besluit Moyes.