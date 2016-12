Lampard beslist in januari: "Ben er rustig onder"

24 december 2016 – Frank Lampard staat open voor een terugkeer bij Chelsea, maar beslist pas in januari over zijn toekomst. De 38-jarige middenvelder speelde tussen 2001 en 2014 al voor de Londense grootmacht, waarna hij in 2015 in de Verenigde Staten het avontuur aanging bij New York City FC. Tussendoor speelde Lampard nog een jaar voor Manchester City, dat nauwe banden heeft met Ney York City.



"Ik wacht nog steeds op een vijfjarig contract bij Chelsea, maar ze hebben nog niet gebeld", lacht Lampard bij Sky Sports. "Nee, ik ben er heel rustig onder, dat bevalt me wel. Ik kijk wel wat er op mij afkomt en als dat het juiste is, dan neem ik dat. Natuurlijk zou ik Chelsea geweldig vinden, maar zo werkt het niet altijd. Wat er ook gebeurt, op een bepaalde manier zal ik toch altijd bij Chelsea zijn. Of dat via mijn seizoenkaart als toeschouwer is, of iets anders, weet ik niet."



"Deze kerst wil ik genieten van mijn familie, een paar biertjes drinken en wat extra kalkoen eten. In januari beslis ik of ik verder ga als voetballer - ik heb wat opties - of dat ik ermee stop en iets anders ga doen", besluit Lampard.