Allardyce baalt van remise: "Spel wel bemoedigend"

16:03 – Sam Allardyce heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn eerste wedstrijd als manager van Crystal Palace. De opvolger van de vorige week ontslagen Alan Pardew vond zijn elftal maandag goed spelen op bezoek bij Watford FC, al baalde hij wel van het resultaat. Het werd 1-1 op Vicarage Road.



"We hebben twee punten laten liggen, maar het spel was bemoedigend", reageerde Allardyce na afloop voor de camera van Sky Sports. "We hebben te veel kansen laten liggen om te kunnen winnen. De grootste was natuurlijk de strafschop om 0-2 te maken." Watford-keeper Gomes keerde de matige inzet van Christian Benteke. Allardyce neemt de Belg niets kwalijk. "Al had ik misschien zelf de andere hoek gekozen, omdat iedereen weet dat hij zijn laatste twee penalty's in dezelfde hoek schoot. Maar zijn strafschop ging er niet in, daar kunnen we niets meer aan veranderen."



Troy Deeney bracht Watford in de 71ste minuut langszij door wel te scoren vanaf de stip. In de slotfase claimde Crystal Palace nog een strafschop, maar na een vermeende overtreding op Wilfried Zaha kreeg het niets. "Voor mij was dat een penalty, maar misschien wilde hij er vandaag geen drie geven", haalde Allardyce zijn schouders op. "Damien Delaney, die bij ons de penalty veroorzaakte, kreeg geel en is nu geschorst, terwijl Gomes niet eens met een kaart werd bestraft voor zijn overtreding. Ik ben teleurgesteld in die beslissingen van één van de beste scheidsrechters (Mark Clattenburg, red.)."



Allardyce wilde echter niet te veel naar de arbitrage wijzen. "We hebben goed gespeeld vandaag en het is onze eigen schuld dat we niet hebben gewonnen. Als we dit spel doorzetten, dan gaan we dat hopelijk omzetten in overwinningen", besloot de tacticus.