Openingstreffer voelde als bevrijding voor Koeman

19:12 – Ronald Koeman constanteert dat het zelfvertrouwen van de Everton-spelers groeit. De Nederlandse coach zag zijn ploeg maandag met 0-2 winnen op bezoek bij Leicester City. Het bevrijdende openingsdoelpunt van Kevin Mirallas hielp de club uit Liverpool.



"We waren na rust beter dan in de eerste helft. We domineerden vanaf het begin, maar ons balbezit liet te wensen over. Na onze openingstreffer ging het veel beter. Je kon zien wat een verschil dat maakt. Het is een kwestie van vertrouwen", aldus Koeman tegenover de BBC. Het was de eerste keer in drie maanden tijd dat Everton een uitwedstrijd wist om te zetten in een overwinning.



Koeman was van mening dat de verdubbeling eerder had kunnen vallen. "Je moet de wedstrijd doodmaken. Uiteindelijk deden we dat via Romelu Lukaku. Het was een goede teamprestatie. We hebben gestreden, goed verdedigd en hebben de nul gehouden. Dat is zeer belangrijk."