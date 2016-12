Mkhitaryan betovert Mourinho en Blind met 'scorpion kick'

19:27 – Daley Blind en José Mourinho zijn onder de indruk van het doelpunt dat Henrikh Mkhitaryan maandag maakte voor Manchester United. Met een befaamde scorpion kick tekende de Armeen voor de 3-0 tegen Sunderland (3-1). Hij kreeg het publiek op de banken.



"Mkhitaryan is een geweldige speler. Ik ben blij dat ik met hem samen kan spelen", aldus Blind op de website van United. De Nederlander opende zelf de score. "Ik zag de ruimte en sprintte erin. Zlatan Ibrahimovic gaf me de bal, ik raakte hem in één keer en het was raak. Het was belangrijk om vlak voor rust op voorsprong te komen. Daardoor konden we met een beter gevoel aan de tweede helft beginnen. We hebben nu vijf duels op rij gewonnen, een mooie reeks."



Ook Mourinho loofde de treffer van Mkhitaryan. "Hij maakt al zijn hele leven prachtige doelpunten. Ik ben erg blij dat hij goed teruggekomen is van zijn blessure. Niet alleen vanwege zijn goals, maar ook vanwege zijn verdedigende werk en zijn creativiteit. Hij weet dat de supporters op Old Trafford van hem houden, dat is erg belangrijk voor hem." United staat zesde in de Premier League met een achterstand van dertien punten op koploper Chelsea.