Conte: "Niet eenvoudig om twaalf duels op rij te winnen"

19:42 – Antonio Conte probeert zijn Chelsea na twaalf overwinningen op rij scherp te houden. De koploper van de Premier League was maandag met 3-0 te sterk voor Bournemouth. Diego Costa en N'Golo Kanté ontbraken vanwege schorsingen.



"We hebben een goede wedstrijd gespeeld. We hadden vaker kunnen scoren, maar ik ben blij met de houding van mijn spelers. We speelden zonder twee belangrijke spelers en dat hebben we goed opgelost. Het is in deze competitie niet eenvoudig om twaalf duels op rij te winnen. Het is een fantastische reeks en die moeten we een vervolg geven", vertelt Conte aan de BBC.



"Over vier dagen wacht alweer de volgende zware wedstrijd en daar moeten we ons goed op voorbereiden." Door de afwezigheid van Costa besloot Conte zonder echte spits te spelen. Michy Batshuayi mocht daardoor ook nu niet starten. "Dit was de eerste keer dat we zonder echte spits speelden. We hebben daarop geoefend tijdens trainingen en dit was voor ons het beste."



"Ik vergeet Batshuayi echt niet. Hij is een jonge speler met ontzettend veel talent. Hij is zich aan het aanpassen aan deze competitie en dat hoort bij het voetbal. Ik heb veel vertrouwen in hem voor de toekomst."