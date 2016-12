Loovens kopt Sheffield naar zege op Newcastle United

22:42 – Glenn Loovens sloot maandagavond kerst met een uitstekend gevoel af. De Nederlandse verdediger kopte Sheffield Wednesday op bezoek bij koploper Newcastle United naar een 1-0 overwinning.



Beide ploegen waren aardig aan elkaar gewaagd. Nummer zes Sheffield bood goed weerstand in Newcastle en was vooral in het begin van de tweede helft de bovenliggende partij. In die fase sloeg het ook toe. De bal bleef voor het doel hangen, waarna Loovens van dichtbij alleen zijn hoofd nog tegen de bal hoefde te zetten. Het was zijn eerste treffer in dienst van de Engelsen.



Direct na het doelpunt nam Sheffield de verdedigende stellingen in. Newcastle wist daar sporadisch door te komen, maar vond doelman Keiren Westwood op zijn pad. Sheffield gokte alleen nog op de counter tegen de ploeg van trainer Rafael Benítez. Op die wijze trok het de drie punten over de streep in de Championship-wedstrijd.



Newcastle staat door de 1-0 nederlaag slechts een punt voor op achtervolger Brighton & Hove Albion. Het Reading van Jaap Stam volgt op de derde plek en met zes punten minder op gepaste achterstand. Sheffield Wednesday staat zesde met drie punten achterstand op Reading.