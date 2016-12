'Inter informeert naar diensten van Liverpool-reserve'

23:12 – De kans is groot dat Lucas Leiva het seizoen vanaf januari afmaakt als huurling van Internazionale. De Italiaanse club is geïnteresseerd in de diensten van de middenvelder. Liverpool is bereid om mee te werken aan een tijdelijk vertrek.



Dit seizoen staat de teller voor de Braziliaan op pas drie competitieduels voor Liverpool. The Guardian maakt maandag melding van de belangstelling van Internazionale. De Serie A-club zou al bij het bestuur van de Engelsen hebben geïnformeerd naar de mogelijkheid van het huren van Leiva. Liverpool zal een overgang niet in de weg staan.



Lucas is de eerste optie voor Inter, maar ook Lass Diarra (Olympique Marseille), John Obi Mikel (Chelsea), Milan Badelj (Fiorentina) en Luiz Gustavo (VfL Wolfsburg) staan op het lijstje van de gevallen grootmacht. Lucas staat sinds 2007 op de loonlijst in Liverpool.