Vliegramp Chapecoense veroorzaakt door menselijk falen

26 december 2016 – Tijdens het onderzoek naar de vliegramp waarbij Chapecoense was betrokken is de oorzaak naar voren gekomen. Menselijk falen is de oorzaak van de ramp in Colombia, waarbij een groot gedeelte van de selectie om het leven kwam.



Op 29 november verongelukte het vliegtuig terwijl de club onderweg was naar de finale van de Copa Sudamericana. Slechts zes inzittenden overleefden de ramp, waarbij in totaal 71 mensen het leven lieten. Door onderzoek is duidelijk geworden dat het vliegtuig te weinig brandstof aan boord was.



Vanwege vertraging bij de tussenlanding was bijtanken niet meer mogelijk. De piloot maakte daardoor de verkeerde inschatting en gaf de motorproblemen te laat door. "Er waren geen technische mankementen, slechts menselijke fouten", aldus minister van verkeersveiligheid Freddy Bonilla.



Daarnaast zijn ook de Boliviaanse autoriteiten de fout ingegaan door het vluchtplan goed te keuren. Het vliegtuig was te zwaar beladen en niet gecertificeerd om op de noodzakelijke hoogte te vliegen.