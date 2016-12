Klopp ziet vergelijkingen tussen Liverpool en Dortmund

9:13 – Jürgen Klopp begint te merken dat Liverpool en Borussia Dortmund als clubs aardig op elkaar lijken. Onder meer de sfeer op Anfield is volgens de trainer te vergelijken met die in het stadion van de Bundesliga-club.



Liverpool is op dit moment een van de clubs die meedoet voor het kampioenschap in de Premier League. "We hebben een goede atmosfeer. We hadden afgelopen week een kerstmisfeest en het was goed om alle aardige mensen bij elkaar te hebben. Na een jaar ken je iedereen eindelijk goed. In de eerste drie maanden had ik moeite om namen te onthouden", reageert Klopp tegenover de Daily Mail.



"Het is een volledig andere situatie dan vorig seizoen. Het is niet hetzelfde, maar wel aardig te vergelijken met Dortmund." Liverpool staat met een wedstrijd minder gespeeld dan de concurrentie op de derde plek in Engeland. Het moet maandag winnen van Stoke City om Chelsea niet te ver te laten weglopen. Liverpool staat zes verliespunten achter op de Londenaren.