Liverpool wint na achterstand met ruime cijfers van Stoke

20:09 – De tweede plaats in de Premier League is weer in handen van Liverpool. De energieke formatie van Jürgen Klopp kwam thuis tegen Stoke City vanavond (dinsdag) nog op een 0-1 achterstand, maar stapte na negentig minuten met een 4-1 zege van het veld. De derde driepunter op rij is daardoor een feit voor The Reds, terwijl Stoke City blijft bivakkeren in de middenmoot.



Op Chelsea staat de laatste tijd geen maat, de ploeg uit Londen is dankzij twaalf (!) zeges op rij de trotse koploper van de Premier League. Daarachter is Liverpool uitstekend bezig, aangezien het nog steeds de tweede positie in handen heeft. Na de zege op Stoke bedraagt de voorsprong op Manchester City één punt en is het verschil met nummer vier Arsenal weer drie punten.



Door de 4-1 eindstand lijkt het alsof Liverpool een fijn avondje achter de rug heeft, maar de eerste fase van het duel verliep zeer moeizaam. Na twaalf minuten kwamen de bezoekers namelijk op voorsprong door Jonathan Walters. De spits verschalkte Simon Mignolet met een kopstoot in de korte hoek. De assist was van Erik Pieters, die net als Bruno Martins Indi deel uitmaakte van de Stoke-defensie op Anfield.





Na de openingsgoal kreeg de middenmoter meerdere kansen op zelfs een tweede goal, maar Stoke liet na om zaken te doen met Liverpool. Dat werd die ploeg fataal. Uit het niets zette Adam Lallana tien minuten voor rust, tegen de verhouding in, de gelijkmaker op het scorebord. De Engelsman reageerde attent op een afgeslagen bal in het strafschopgebied en knalde het speeltuig hard tegen de touwen. Toen Roberto Firmino negen minuten later ook nog de 2-1 scoorde, zag de wereld er ineens heel anders uit voor Liverpool. De Braziliaan schoot met een lage schuiver raak. Daar kwam wel wat geluk bij kijken, aangezien de inzet beide palen raakte voordat het speeltuig tegen het net rolde.



In de tweede helft was het Liverpool wat de klok sloeg. Het duel werd beslist in de 59ste minuut, toen Stoke-middenvelder Giannelli Imbula ongelukkig een lage voorzet in het eigen doel werkte. Met Georginio Wijnaldum de hele wedstrijd op het veld werd het vervolgens ook nog 4-1. Invaller Daniel Sturridge stond koud in het veld toen hij in de zeventigste minuut een cadeautje kreeg van Ryan Shawcross. De Stoke-verdediger speelde de aanvaller simpel in zijn voeten, waarna de aanvaller de bal eenvoudig in het doel schoof: 4-1.



Overigens vond er in de slotfase nog een mooi moment plaats bij Stoke City, aangezien Ibrahim Afellay na acht maanden zijn rentree maakte. De middenvelder kwam een kwartier voor tijd als invaller binnen de kalklijnen.