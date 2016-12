Na 85 dagen is Bradley zijn baan bij Swansea weer kwijt

20:28 – De periode van Bob Bradley bij Swansea City is uitgelopen op een grote deceptie. De eerste Amerikaanse trainer in de Premier League is dinsdagavond ontslagen door de club uit Wales, na een dienstverband van slechts 85 dagen. Bradley is al de tweede oefenmeester die dit seizoen de laan uit wordt gestuurd door de laagvlieger.



Bradley coachte elf wedstrijden van Swansea en noteerde twee zeges, twee remises en maar liefst zeven nederlagen. De clubleiding vindt het nu dus genoeg geweest en heeft besloten de Amerikaan te ontslaan. Op Boxing Day verloor het team thuis met 1-4 van West Ham United en die dreun is Bradley uiteindelijk fataal geworden. Bradley volgde bij de club uit Wales in oktober de destijds ontslagen Francesco Guidolin op.



Swansea, dat Mike van der Hoorn en Leroy Fer op de loonlijst heeft, staat gedeeld laatste in de Premier League.