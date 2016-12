Mourinho: "Contractverlenging Zlatan een formaliteit"

8:26 – Zlatan Ibrahimovic is ook volgend seizoen in het shirt van Manchester United te bewonderen, zo laat José Mourinho weten. De Zweed tekende in de zomer een contract voor één jaar met de optie voor nog een jaar. Die optie gaat naar alle waarschijnlijkheid gelicht worden.



Volgens Mourinho willen beide partijen graag met elkaar door en is de verlenging nog slechts een formaliteit. "Die optie is in zijn hoofd al gelicht en ook ikzelf, de eigenaren en het clubbestuur zijn het ermee eens. Dus het is helemaal geen probleem meer", laat de trainer weten aan Sky Sports.



De trainer van Manchester United stelt dat Ibrahimovic nog niet klaar is in Engeland. "Toen we hem haalden, wist ik al dat hij niet zou vertrekken voor hij zichzelf had bewezen. De Premier League verlaten als flop van United? Echt niet. Hij is klaar voor een extra seizoen en is hier dus volgend jaar weer", aldus Mourinho.