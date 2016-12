Sneijder looft Van Gaal: "Valt in de omgang wat te winnen"

8:56 – Wesley Sneijder heeft nog altijd goede woorden over voor Louis van Gaal wat betreft de samenwerking bij het Nederlands elftal. De middenvelder van Galatasaray is te spreken over het voetbalinzicht van de trainer, maar als persoon kon hij het wat minder met hem vinden.



In 2014 werkten Sneijder en Van Gaal samen tijdens het WK in Brazilië, waar het Nederlands elftal op de derde plaats eindigde. "Ik heb altijd gezegd dat Van Gaal tactisch en technisch de beste trainer is", vertelt Sneijder in gesprek met FOX Sports. "Alleen in de omgang met spelers denk ik dat er nog wel wat voor hem te winnen valt."



Tijdens de trainingen stak Sneijder veel op van de oefenmeester. "Met hem als trainer op het veld heb ik een perfecte tijd gehad. Dat waren de leukste trainingen", vervolgt de middenvelder. "Alleen als mens, met persoonlijke gesprekken of dingen die om het voetbal heen gebeurden, heb ik eigenlijk alleen maar problemen met hem gehad."