Afellay na maanden weer in actie: "Verbeter elke dag"

10:19 – Ibrahim Afellay stond dinsdag na acht maanden blessureleed weer op het veld bij Stoke City. Ondanks dat de ploeg met 4-1 onderuit ging tegen Liverpool hield de middenvelder een goed gevoel over aan de wedstrijd. "Ik heb helemaal geen last meer van mijn knie."



"Ik ben natuurlijk teleurgesteld met dit resultaat, maar om weer op het veld te staan geeft een fantastisch gevoel", aldus Afellay op het clubkanaal van Stoke City. "Ik ben blij met mijn speelminuten want ik heb hier heel hard voor gewerkt. Op de training verbeter ik elke dag en deze speeltijd helpt daar ook weer bij. Ik train naast de trainingen en wedstrijden ook nog voor mezelf om zo snel mogelijk weer terug te zijn op mijn oude niveau."



"Ik heb helemaal geen last meer van mijn knie, maar er is een verschil tussen fit zijn en wedstrijdfit zijn", vervolgt Afellay, die blij was met het feit dat trainer Mark Hughes zijn invalbeurt positief beoordeelde. "Dat hoor je graag van de trainer. Hoe de supporters mij ontvingen, gaf een heerlijk gevoel en dat waardeer ik enorm. Ik hou van het spelletje en dat is waarom ik zo hard heb gewerkt om terug te komen na een zware blessure", besloot de middenvelder.