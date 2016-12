Roda JC huurt spits Papazoglou van Belgische Kortrijk

11:45 – Roda JC heeft zich versterkt met Thanasis Papazoglou. De 28-jarige Griekse spits wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van het Belgische KV Kortrijk. Dit seizoen kwam hij tot tien competitiewedstrijden in de Pro League waarin hij niet trefzeker was.



Papazoglou speelt sinds seizoen 2015/2016 in België en was daarvoor actief bij enkele clubs in zijn thuisland Griekenland. Daar kwam hij onder anderen uit voor PAOK Saloniki, OFI Kreta en Asteras Tripolis. Afgelopen seizoen kwam de spits tot negen treffers in dertig duels voor Kortrijk.



Volgens Ton Caanen, technisch directeur bij Roda JC, is Papazoglou eerst uitgebreid gescout voordat de interesse kenbaar werd gemaakt. "Met de komst van Thanasis hebben we meer mogelijkheden in onze aanvalslinie. De speler is goed bekend bij de scouting en onze technische staf", vertelt hij op de website van de club uit Kerkrade.