Veerman niet naar Zuid-Korea, Thorsby hoopt op Ödegaard

13:21 – Henk Veerman werd in diverse media in verband gebracht met een transfer naar Ulsan Hyundai uit Zuid-Korea. Er werd zelf gemeld dat hij al rond zou zijn met de club. Volgens de 25-jarige aanvaller is er echter niks waar van die geruchten.



"Complete onzin, niets van waar", aldus Veerman desgevraagd tegenover de Leeuwarder Courant. De aanvaller stelt dat wanneer hij een transfer maakt, hij het toch liever iets dichter bij huis zou zoeken. "Ik ga ook geen vijftien uur vliegen, dus ik hoef er niet eens over na te denken", besluit Veerman over de vermeende interesse van Ulsan.



Thorsby

Een andere naam die veel genoemd wordt in transfergeruchten over sc Heerenveen is die van de Noor Martin Ödegaard. Het talent van Real Madrid zou op huurbasis naar Friesland kunnen vertrekken. Moren Thorsby weet niet of het waar is, maar zou de komst van zijn landgenoot toejuichen. "Als het waar is, zou het heel leuk zijn. Martin is een goede vriend en we hebben vaak samengespeeld bij Noorwegen onder-21", vertelt hij aan het Noorse dagblad VG.