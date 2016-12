Bekerdeceptie Galatasaray in roodgekleurd duel

20:32 – Galatasaray heeft woensdagavond slechte zaken gedaan in het bekertoernooi van Turkije. De ploeg van coach Jan Olde Riekerink ging met 3-2 ten onder tegen Tuslaspor, in een duel waarin maar liefst elf gele en drie rode kaarten vielen.



Met Nigel de Jong in de basis – de Nederlander stond geen voorstopper, iets wat Olde Riekerink op voorhand overwoog – was er aanvankelijk weinig aan de hand voor Galatasaray. In het Basaksehir Fatih Terim Stadion zorgde Aurelién Chedjou namelijk voor een 0-1 ruststand. Daarna ging het echter van kwaad tot erger voor Cimbom.



Tweedeklasser Tuzlaspor wervelde na rust binnen een kwartier naar een 3-1 voorsprong, door goals van Arif Sahin, Tuncay Findikci en Ozan Papaker. Alsof dat nog niet erg genoeg was voor Galatasaray, kreeg Chedjou direct rood. Dat gold later ook voor Yasin Oztekin, al was het voor hem zijn tweede gele kaart. Met negen man maakten Olde Riekerink en consorten het nog wel spannend. Martin Linnes zorgde voor de aansluitingstreffer en Dogan Ates kreeg namens Tuzlaspor ook rood. Met negen tegen tien wist Galatasaray het gat echter niet meer te dichten: 3-2.



Door de zure nederlaag is Galatasaray na vier speelronden de nummer drie in bekergroep E, waarin Tuzlaspor met negen punten aan de leiding gaat. 24 Erzincanspor staat tweede, met zeven punten. Galatasaray, waar Wesley Sneijder negentig minuten op de bank bleef, heeft vijf punten verzameld. De Turkse grootmacht heeft nog twee duels om de achterstand goed te maken.