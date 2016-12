Bailly: "Mourinho is de beste manager van de wereld"

20:55 – José Mourinho trok afgelopen zomer meerdere malen de portemonnee met Manchester United. De eerste aankoop van de Portugese manager was Eric Bailly. De 22-jarige verdediger, die dit seizoen vooral nog geplaagd wordt door blessureleed, is zeer onder de indruk van zijn trainer.



Bailly, afkomstig van Villarreal, werd voor ruim 35 miljoen euro aan boord gehaald door Mourinho en kijkt ondanks zijn blessures met tevredenheid terug op zijn eerste half jaar in Manchester. "Mourinho is een geweldige manager, de beste ter wereld. Het is een groot plezier om met hem te werken en van hem te leren. Ik hoop dat het zo doorgaat en dat ik nog lange tijd bij United kan blijven. Ik voel me hier thuis", zegt Bailly tegen Sky Sports.



Bailly is opgenomen in de voorlopige selectie van Ivoorkust voor de Afrika Cup en lijkt daarom een tijdje niet beschikbaar te zijn voor Mourinho.