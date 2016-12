Spurs wint en pakt record ondanks bliksemgoal Van Dijk

22:35 – Ruim een jaar geleden wist Tottenham Hotspur door goals van Harry Kane en Dele Alli met 0-2 in het St. Mary's-Stadion van Southampton winnen. Het gouden duo van Tottenham wist het onderlinge duel dit seizoen weer te beslissen. Door een één-tweetje tussen Kane en Alli werd Southampton ondanks een snelle goal van Virgil van Dijk opzij gezet. Na de goals van het koningskoppel werd het zelfs 1-4.



Southampton en Tottenham waren, in tegenstelling tot veel andere ploegen, allebei tien dagen lang niet in actie gekomen. Daardoor konden ze tijdens de kerst gewoon aan de kalkoen, maar de kerstmaaltijd leek bij Tottenham aanvankelijk niet helemaal goed gevallen te zijn. De formatie van manager Mauricio Pochettino was in de beginfase zichzelf niet en kwam er niet aan te pas tegen het dominante Southampton.





De thuisploeg ging daarentegen voortvarend van start en kwam binnen 69 seconden al op voorsprong. Van Dijk won na een vrije trap van James Ward-Prowse op machtige wijze een kopduel van Jan Vertonghen en knikte tegendraads de 1-0 tegen de touwen. Het was de eerste competitiegoal van het seizoen voor de aanvoerder van Southampton. Van Dijks teamgenoot Jordy Clasie was er niet bij, Michel Vorm en Vincent Janssen hielden de bank warm bij de Spurs. Laatstgenoemde kwam vlak voor tijd binnen de lijnen.



Na de openingstreffer van Van Dijk was Nathan Redmond dicht bij de 2-0, maar zijn venijnige schuiver ging voorlangs. Uit het niets kwam Tottenham vervolgens op gelijke hoogte. Alli won na een van richting veranderde voorzet van Moussa Sissoko een kopduel van Van Dijk en knikte de bal via het houtwerk in de bovenhoek. Een prachtig doelpunt, dat het duel volledig liet kantelen. Dat de kopbal een ijzersterk wapen kan zijn in het voetbal, werd ook door de derde goal van de avond onderstreept. Kane tekende met een knappe kopstoot uit een corner van Christian Eriksen voor zijn achtste Premier League-goal van het seizoen.



Tottenham kwam door de voorsprong beter in het ritme, maar verzuimde de score uit te breiden. Kane kreeg de uitgelezen mogelijkheid om er 1-3 van te maken, maar zijn penalty ging snoeihard en huizenhoog over, omdat hij lichtjes uitgleed. Redmond, de veroorzaker van de pingel, werd met rood van het veld gestuurd. Mede daardoor was Southampton niet bij machte om een punt te pakken. Het bleef eerst nog bij 1-2, omdat Eriksen de lat raakte en de Spurs-voorhoede het vizier niet op scherp had staan, maar uiteindelijk viel de score hoog uit. Heung-Min Son bekroonde een fraaie pass van Eriksen en Alli tekende met zijn tweede voor het slotakkoord: 1-4.



Dankzij de winst heeft Tottenham een clubrecord verbroken. De ploeg van Pochettino heeft dit kalenderjaar 71 punten bij elkaar gesprokkeld, iets wat in de clubhistorie nog nooit gelukt is. In 2013 wisten de Spurs zeventig punten te pakken. De Londenaren (36) zijn nog altijd de nummer vijf op de ranglijst, maar hebben Arsenal (37), Manchester City (39) en Liverpool (40) wel in het zicht.