Veertiende competitiezege in successie voor Celtic

22:40 – De ongekende zegetocht van Celtic in het Schotse Premiership blijft maar doorgaan. De Schote topclub wist Ross County woensdagavond aan de zegekar te binden en heeft daarmee alweer de veertiende competitiezege op rij gerealiseerd. Het werd in Glasgow 2-0 voor de ploeg van manager Brendan Rodgers.



Net als vele andere malen had Celtic weinig te vrezen en liet de tegenstand te wensen over. Erik Sviatchenko en Stuart Armstrong zorgden voor de theepauze al voor een 2-0 voorsprong en daarmee was de wedstrijd gespeeld. Bij Ross County kwam Alex Schalk in actie, Kenny van der Weg was niet van de partij. Dorus de Vries bleef bij Celtic negentig minuten op de bank.



Rangers FC kwam op bezoek bij St. Johnstone niet verder dan een 1-1 gelijkspel, waardoor de achterstand van de nummer twee op koploper Celtic al achttien verliespunten is. Op oudjaarsdag (31 december) is het Rangers-Celtic.