Klopp looft Coutinho: "Het is onvoorstelbaar hoe goed hij is"

10:56 – Eén van de smaakmakers van dit seizoen in de Premier League is Philippe Coutinho. De Braziliaan, die weliswaar momenteel met een blessure kampt, is dit voetbaljaar de vedette van het team van Jürgen Klopp bij Liverpool. Volgens de Duitse coach heeft de technicus dit jaar een goede ontwikkeling doorgemaakt.



"In 2016 heeft hij absoluut een grote stap gezet", zegt hij tegen de Liverpool Echo. "Hij was constant en past goed in onze speelstijl. Iedereen geeft hem graag de bal, om vervolgens te wachten tot er iets speciaal gebeurt", zegt Klopp, die de middenvelder dit jaar regelmatig heeft zien scoren met geweldige afstandsschoten. "Met zijn traptechniek had ik het van elke plek op het veld geprobeerd", lacht de coach. "Het is onvoorstelbaar hoe goed hij is."



"Ik heb wat verantwoordelijkheid bij hem weggenomen, zodat hij meer vrijheid voelt", legt Klopp uit. "Hij heeft een enorme stap gezet in 2016."