Trainer Frings: "Ik ben niet gehaald als brandweerman"

17:10 – Torsten Frings werd donderdag gepresenteerd voor zijn eerste klus als hoofdtrainer. De oud-middenvelder gaat aan de slag bij sv Darmstadt 98, dat momenteel op de allerlaatste plaats in de Bundesliga staat, is het voor hem niet het belangrijkste om op de korte termijn weer van de laatste plaats te komen.



"Ik ben niet gehaald als brandweerman die even het vuur moet blussen. Ik ben gekomen om iets op te bouwen", zo citeert Der Kicker de 79-voudig international. "We moeten weer een eenheid worden, een team. Als we ervoor kunnen zorgen dat iedereen alles geeft, ben ik ervan overtuigd dat we er weer bovenop komen."



"Wat de selectie betreft krijgt iedereen een kans om zich te laten zien. Maar als we een versterking op het oog hebben, dan zullen we alles er aandoen om diegene binnen te halen", aldus Frings. Hij liet ook doorschemeren dat Darmstadt vooral op een aanvallende versterking loert. Niet gek, aangezien de ploeg pas elf treffers produceerde in zestien wedstrijden.



Frings deed (sinds hij in 2013 met pensioen ging als speler) tot dusver enkel ervaring op als assistent. Zowel bij het eerste als het tweede van Werder Bremen behoorde hij tot de technische staf.