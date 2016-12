Ajax-fans mogen met beperkte groep weer naar Utrecht-uit

17:24 – Ajax-supporters kunnen zich in 2017 weer opmaken voor het uitduel bij FC Utrecht. De aanhangers van de Amsterdammers werden afgelopen seizoen nog geweerd uit de Galgenwaard, maar een zijn nu weer welkom. Al moet daarbij wel aangetekend worden dat het uitvak niet volledig bezet zal worden.



Onder de aanhangers van de Amsterdammers mogen er volgens Het Parool achthonderd kaarten worden verdeeld. Dit terwijl er twaalfhonderd mensen in het uitvak passen. Aanvankelijk zouden er slechts vijfhonderd kaarten beschikbaar worden gesteld, maar Ajax heeft daar - gesteund door de gemeente Amsterdam en de politie - dus nog driehonderd tickets bij weten te verdienen.



Afgelopen seizoen bleef het uitvak in de Galgenwaard compleet leeg tijdens FC Utrecht - Ajax, iets dat moeilijk te verkroppen was voor veel Ajacieden. Nadat er tijdens de wedstrijd in april 2015 spreekkoren waren geweest vanaf de Bunnikside moest dat vak dit keer leegblijven. De fans van de Bunnikside werden vervolgens door het stadion verspreid, waarna de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen het niet veilig vond om uitsupporters bij het duel te hebben.



FC Utrecht - Ajax staat op 22 januari op het programma. Eerder dit seizoen in de Amsterdam ArenA werd het 3-2 voor Ajax.