Berbatov mikt op de Premier League: "Hij wil nog een jaar"

18:13 – Dimitar Berbatov mag dan al 35 jaar oud zijn, maar als het aan hem ligt dan keert hij terug naar de Premier League. De Bulgaar zit al sinds juni zonder een club, nadat hij vertrok bij PAOK Saloniki, maar aan het einde van zijn loopbaan wil hij nog niet denken.



"Dimitar heeft het gevoel dat hij zeker nog een jaar kan spelen", zo vertelt zijn zaakwaarnemer Emil Dantchev aan de BBC. "Het heeft zijn voorkeur om terug te keren naar Engeland, naar de Premier League." Bob Bradley gaf onlangs aan wel interesse te hebben in Berbatov, maar hij is inmiddels op straat gezet door Swansea City. Berbatov wordt ook genoemd bij verschillende clubs uit de Amerikaanse Major League Soccer.



Berbatov voetbalde in Engeland voor Tottenham Hotspur, Manchester United en Fulham. Hij speelde voor die drie clubs in totaal 229 duels in de Premier League, waarin hij 94 doelpunten maakten. Een keer werd hij gedeeld topscorer met Carlos Tévez.