'FC Groningen en Real Salt Lake akkoord over Rusnák'

19:24 – Albert Rusnák lijkt op weg naar de Amerikaanse Major Soccer League. Volgens FOX Sports hebben FC Groningen en Real Salt Lake een akkoord bereikt over de transfer van de middenvelder, die alleen nog zelf een akkoord moet bereiken met zijn nieuwe werkgever.



Salt Lake deed woensdag voor het eerst een bod op Rusnák die in Groningen nog een contract heeft voor anderhalf seizoen, waarna de clubs snel dicht bij elkaar kwamen. Naar verluidt gaat de Slowaak een contract tekenen voor twee of drie seizoenen.



Rusnák is nu bijna twee jaar in dienst van FC Groningen, nadat hij eerder voor Manchester City en op huurbasis voor SC Cambuur speelde. Bij FC Groningen kwam hij tot 76, waarin hij twaalf keer het net wist te vinden. Het meest zal hij echter herinnerd worden aan de gewonnen KNVB-bekerfinale van 2015, waarin hij tegen PEC Zwolle beide treffers maakte.