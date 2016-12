Ronaldo weigerde jaarsalaris van 150 miljoen euro in China

0:00 – Als het aan een Chinese grootmacht had gelegen, had Cristiano Ronaldo in China gespeeld. De Portugees weigerde echter om Real Madrid te verlaten en had ondanks een megasalaris geen trek in een avontuur in het Aziatische land.



In El Mundo Deportivo onthult zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes om welke bedragen het ging. "Real Madrid kreeg een bod van driehonderd miljoen voo Ronaldo. En hij kon zelf 150 miljoen euro per jaar verdienen. Maar geld is niet alles en Real Madrid is de club van zijn leven." Over welke club het gaat, dat wil Mendes niet kwijt.



Ronaldo verlengde niet heel lang geleden nog zijn contract bij Real Madrid tot de zomer van 2021. Verspreid over die periode zal hij het ook niet misselijke bedrag van 250 miljoen euro opstrijken.