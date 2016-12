Blind belt Van Persie niet: "Geen valse verwachtingen"

7:35 – "Dan pak je toch even de telefoon", sprak Robin van Persie onlangs over Danny Blind. De bondscoach deed na het dramatische mislopen van EURO 2016 geen beroep meer op de all-time topscorer van het Nederlands elftal en nam gedurende deze periode zelfs geen contact op met de aanvaller van Fenerbahçe. Blind vindt niet echt dat hij dit anders had moeten doen.



Dat heeft de bondscoach aangegeven in gesprek met het Algemeen Dagblad. Hij vindt niet dat Van Persie een punt heeft dat er in elk gevel even contact gezocht had kunnen worden. "Vind ik niet. Robin heeft grote verdiensten voor het Nederlandse voetbal gehad. Juist daarom heb ik in 2015 voor Kazachstan-uit uitvoering uitgelegd waarom ik hem een eerste keer ging passeren. In een persoonlijk gesprek. Drie dagen later voor Tsjechië-thuis heb ik dat opnieuw gedaan. Hoefde die tweede keer niet, maar vond ik dat passen bij een speler van zijn status. Vervolgens heb ik Robin ook weer uitleg gegeven bij het niet-selecteren van hem na de mislukte kwalificatie", vertelt Blind.



"Een volgend belletje moet volgens mij zijn wanneer je als coach besluit af te gaan wijken van je lijn. Anders ga je valse verwachtingen wekken", stelt Blind, die gedecideerd was rond het besluit om Van Persie links te laten liggen. "Niet onbelangrijk in deze: ik had geen intentie om af te wijken, omdat Vincent Janssen zich op een geweldige manier aandiende in 2016."



Het is duidelijk: als Blind weer een uitnodiging verstuurt naar Van Persie, dan is dat voor een basisplaats. Hij vindt de 33-jarige spits, met diens staat van dienst, geen reserveklant. "Hij komt gewoon ter sprake in de wekelijkse stafvergaderingen, want we volgen alle spelers. Van Persie had de laatste tijd ook wedstrijden bij Fenerbahçe waarin het er positief uitzag wat ie deed. Maar ja, hij is weer geblesseerd geraakt. En de wedstrijd tegen Feyenoord bijvoorbeeld, bij terugkeer toch in eigen land, was niet goed. Dan mis ik de dreiging. Als spits moet je aanwezigheid meer omvatten dan een paar momenten in wedstrijden", benadrukt Blind, die op 25 maart weer een interland speelt met Oranje. Bulgarije (uit) is dan de tegenstander in de kwalificatiecampagne voor het WK 2018.