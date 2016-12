Patrick Kluivert herkent veel van zichzelf in zoon Justin

7:44 – Justin Kluivert is op dit moment aan het doorbreken bij Jong Ajax. Zijn trotse vader Patrick Kluivert, momenteel technisch directeur bij Paris Saint-Germain, ziet het gebeuren en geniet ervan. De voormalig international probeert de 17-jarige aanvaller op de beste manier te begeleiden, maar moet dat tot zijn spijt wel van een afstandje doen.



Kluivert senior weet dat zijn zoon Justin altijd in verband gebracht wordt met zijn vader. Daar komt dus veel druk bij kijken. "Wat ik het belangrijkst vind, is dat Justin gefocust is. Het is niet makkelijk voor een 17-jarige jongen die zo in de belangstelling staat om zo te presteren. Hij heeft natuurlijk een naam die zwaar op zijn schouders drukt, maar daar weet hij goed mee om te gaan", zegt Kluivert tegen De Telegraaf over zijn zoon.



Zelf zit Kluivert natuurlijk in Parijs, waardoor het soms lastig is om de verrichtingen van zijn zoon goed te volgen. "Als vader breekt je hart als je er zelf niet bij kan zijn wanneer hij op de bank zit bij Ajax 1 of scoort in Jong Ajax. Maar ik heb elke dag contact en ik kan hem natuurlijk als geen ander de ins en outs van het echte werk meegeven", aldus de technische man van PSG. Hij herkent veel van zichzelf in Justin. "De manier waarop hij loopt, een bal aanneemt, het tweebenig afwerken, zijn spelintelligentie, dat is heel belangrijk. Hij weet voordat hij de bal krijgt wat hij wil doen en dat hebben weinig spelers."