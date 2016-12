Blind stoort zich aan 'PIM'-discussie: "Tegendeel is waar"

7:56 – Danny Blind heeft nogmaals benadrukt dat de aanstelling van Peter Blangé als PIM (Prestatie Innovatie Manager) bij de KNVB weinig doet veranderen voor het Nederlands elftal. De invloed van de voormalig volleyballer op Oranje zal nihil zijn, zo stelt de bondscoach.



Van Blind hoeft Blangé zich nul met het Nederlands elftal te bemoeien, dat is duidelijk. "Ik denk dat Blangé zeker goede dingen kan doen voor de KNVB, maar ik zie die toegevoegde waarde voorlopig niet bij Oranje. Binnen onze staf heb ik iedereen tot mijn beschikking die ik wens", zegt Blind tegen De Telegraaf. Er was de afgelopen tijd veel te doen rond de PIM-functie en dat heeft de bondscoach wel gestoord. "Omdat het de suggestie wekte dat er jaren niets is gedaan bij Oranje en het tegendeel is waar."



Daar draagt Blind meerdere argumenten voor naar voren. "Luc van Agt en zijn mensen zijn na trainingen en wedstrijden uren bezig om alles te meten en in kaart te brengen. En voor een WK wordt specifieke kennis toegevoegd zoals chirurg Rien Heijboer bij het WK 2014 in Brazilië. Er kwam een hersenletselexpert bij en in aanloop is iedereen naar een tandarts geweest om te kijken of zich tijdens het WK bepaalde problemen konden manifesteren. Zo kan ik nog wel even doorgaan."



Blind heeft wel met Blangé om tafel gezeten, maar herhaalt dat er voor hem geen rol bij het Nederlands elftal is weggelegd. "Een reële kerel, die ook zegt dat de PIM niet leidt tot verbeteringen van twintig, dertig of veertig procent, maar eerder één, twee, drie of vier. Met arts Edwin Goedhart en Luc van Agt op de Campus in Zeist en met de expertise bij de topclubs moet iedereen samen proberen tot verbeteringen te komen. Nogmaals, niet bij Oranje. Ik wil rust in mijn staf."