Zlatan prijst Messi: "Alsof je op de PlayStation speelt"

9:21 – Zlatan Ibrahimovic is zelf een van de beste voetballers ter wereld, maar heeft desondanks veel respect en bewondering voor een andere voetballer. Iemand die volgens hem uniek en niet te evenaren is. "Lionel Messi is de enige in zijn soort", zegt de Zweedse spits van Manchester United.



Messi won de Ballon d'Or al vijf keer, lijkt doelpunten op bestelling te maken voor FC Barcelona, valt op met zijn flitsende acties en schoten en rijgt de individuele en collectieve prijzen al jaren aaneen. Ibrahimovic, die in 2009/2010 teamgenoot van Messi was, vindt het geweldig. "Ik denk niet dat we ooit een speler zullen zien die hetzelfde kan als Messi. Hij heeft echt een eigen stijl en ik denk niet dat het voor anderen mogelijk is om zo'n speler te worden", zegt de Man United-spits tegen ESPN.



"Ik heb het geluk gehad om elke dag met hem op het trainingsveld te staan en hem aan het werk te zien", vervolgt Ibrahimovic, die zijn ogen uitkeek. "Het is net alsof je op de PlayStation speelt. Je geeft hem de bal en hij rent zomaar langs alle tegenstanders. Dat is Messi", aldus de Zweed, die vijftig goals maakte in 2016 en daarmee één doelpunt minder maakte dan Messi.



Waar Ibrahimovic voor Malmö FF, Ajax, Internazionale, Juventus, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain en Man United speelde, bleef Messi zijn hele carrière bij Barça. "Ik ben degene die veel landen gezien en veroverd heeft, hij bleef altijd op dezelfde plek. Maar wat hij in Barcelona heeft laten zien, kan hij ook elders. Hij houdt zo veel van het spelletje dat hij nergens ter wereld problemen zou hebben om te presteren."