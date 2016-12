Antidopingautoriteit zit door tweet achter Nasri aan

9:36 – Samir Nasri is op bizarre wijze in het nieuws gekomen. De Spaanse antidopingautoriteit AEPSAD heeft een onderzoek naar hem ingesteld, naar aanleiding van een tweet die de Drip Doctors-kliniek in Los Angeles over de middenvelder van Sevilla de wereld in bracht. Na dit berichtje verscheen er overigens een reeks gênante tweets op het (gehackte) Twitteraccount van Nasri, waardoor de Fransman het gespreksonderwerp van de dag was.



Nasri kreeg van Drip Doctors een behandeling met een infuus en de kliniek plaatste daar een foto van op Twitter. Het AEPSAD wil nu kijken of de 29-jarige huurling van Manchester City de regels van het dopingagentschap WADA heeft overtreden. Op een dergelijke infuusbehandeling, die volgens Drip Doctors 'bacteriën en virussen bestrijdt', staat in veel omstandigheden een limiet van vijftig milliliter. De Spaanse antidopingautoriteit gaat dus onderzoeken of Nasri zich schuldig gemaakt heeft aan illegale praktijken.



Het Twitteraccount van Nasri werd na de behandeling en de tweet van Drip Doctors gehackt door diens ex, die met opmerkelijke berichten op de proppen kwam: