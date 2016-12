FCUpdate.nl wenst u een sportief en gelukkig 2017!

0:00 – Alle medewerkers van FCUpdate.nl wensen u een gelukkig, gezond en sportief nieuwjaar. Laten we hopen dat het voor Nederland een beter voetbaljaar dan de afgelopen jaren zal worden. We heffen samen het glas en proosten op een geweldig 2017!



Het jaar 2016 zal voor altijd worden herinnerd als het jaar waarin Johan Cruijff het leven liet. Op donderdag 24 maart overleed de beste Nederlandse voetballer aller tijden op 68-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Nooit zullen we zijn verdienste en bijdrage aan ons voetballand vergeten. Ook de spelers en staf van de Braziliaanse club Chapecoense die eind november omkwamen bij het dramatische vliegtuigongeluk in Colombia zullen voor altijd in het geheugen van de voetballiefhebbers gegrift staan.



Gelukkig gebeurden er ook genoeg mooie dingen in 2016. Wat de denken van de waanzinnige doorbraak van Vincent Janssen, de eredivisiecomeback van Sparta, de bekerwinst van Feyenoord, het kampioenschap van PSV, de opkomst van Kasper Dolberg, de sensatie van Leicester City en de EK-winst van het Portugal van Cristiano Ronaldo? Hopelijk gebeuren er in 2017 minstens net zo veel mooie dingen.



Ook in het nieuwe jaar gaan we er met FCUpdate.nl weer alles aan doen om u zo snel en goed mogelijk te bedienen van het laatste nieuws, interessante achtergrondverhalen en interviews en de mooiste video's.



2016

Lees ons jaaroverzicht, verspreid over drie delen:

Jaaroverzicht deel 1: januari tot en met april

Jaaroverzicht deel 2: mei tot en met augustus

Jaaroverzicht deel 3: september tot en met december