Rooney niet op tijd hersteld voor duel met Middlesbrough

16:22 – Manchester United moet het ook in de competitiewedstrijd tegen Middlesbrough stellen zonder Wayne Rooney. De spits kampt nog altijd met een dijbeenblessure waardoor hij ook het duel tijdens Boxing Day aan zich voorbij moest laten gaan.



Tijdens de persconferentie voorafgaande aan de wedstrijd van zaterdag gaf José Mourinho aan dat Rooney nog altijd herstellende is van zijn blessure en dat het treffen met Middlesbrough te vroeg komt. Wel had de trainer positief nieuws over Luke Shaw. De verdediger traint weer zonder problemen mee, maar het duel op oudejaarsdag komt waarschijnlijk nog te vroeg.



Manchester United is bezig aan een goede reeks en wist de laatste vier competitieduels in winst om te zetten. De laatste wedstrijd van 2016 speelt de ploeg van Mourinho in eigen stadion tegen Middlesbrough. Dat duel begint om 16.00 uur.